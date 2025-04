Pecadores | Ryan Coogler revela inspiração familiar para o filme Um projeto bastante pessoal para o diretor O post Pecadores | Ryan Coogler revela inspiração familiar para o filme apareceu primeiro... O Vício|Do R7 18/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 18/04/2025 - 12h06 ) twitter

Pecadores ganha pôster inédito; Novo trailer amanhã

Ryan Coogler, o diretor de Pecadores, revelou em entrevista recente que o filme é bastante pessoal para ele, já que seu relacionamento com seu tio foi uma grande inspiração para o longa.

Saiba mais sobre essa emocionante conexão familiar e a influência do blues no filme consultando a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

