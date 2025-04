Premonição 6: Laços de Sangue recebe versão dublada do trailer oficial Estreia em 15 de maio! O post Premonição 6: Laços de Sangue recebe versão dublada do trailer oficial apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 04/04/2025 - 21h28 (Atualizado em 04/04/2025 - 21h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trailer Premonição

Com a estreia confirmada para 15 de maio no Brasil, Premonição 6: Laços de Sangue recebeu a versão dublada do trailer oficial.

Saiba mais sobre este lançamento emocionante e consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Elenco de Thunderbolts* reage à live de anúncio do elenco de Avengers: Doomsday

Alan Cumming confirma quando começa a trabalhar em Avengers: Doomsday

Superman | DC coloca o anel de Guy Gardner à venda