Público "amou" Superman após exibição teste, diz rumor

Detalhes de Superman

Atualmente em pós-produção na DC Studios, Superman, do diretor James Gunn, começou a ser exibido ao público nas dependências da Warner Bros. Pictures.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre o novo filme do super-herói!

