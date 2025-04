Quarteto Fantástico | Cenas do Galactus foram feitas com efeitos práticos Diretor queria que os atores sentissem a presença do vilão no set O post Quarteto Fantástico | Cenas do Galactus foram feitas com efeitos...

O Vício|Do R7 10/04/2025 - 14h29 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share