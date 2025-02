Quarteto Fantástico | John Malkovich diz que teve “experiência muito estranha” no filme Ator, no entanto, afirma ter se divertido O post Quarteto Fantástico | John Malkovich diz que teve “experiência muito estranha” no... O Vício|Do R7 21/02/2025 - 16h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 16h26 ) twitter

Em entrevista com a Variety, o ator John Malkovich chamou de "divertida, mas muito estranha" a sua experiência em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, da Marvel Studios.

Para saber mais sobre as impressões de Malkovich e detalhes do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

