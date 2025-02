Quarteto Fantástico | Marvel compara reunião do elenco com momento emblemático das HQs Casa de ideias faz comparação com icônica passagem do quadrinho original da equipe O post Quarteto Fantástico | Marvel compara reunião... O Vício|Do R7 05/02/2025 - 07h26 (Atualizado em 05/02/2025 - 07h26 ) twitter

Elenco de Quarteto Fantástico

Na última terça (04), o elenco de Quarteto Fantástico (2025) se reuniu para o evento de lançamento do trailer do filme, com a Marvel comparando a recente aparição com uma passagem emblemática das HQs.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre o Quarteto Fantástico!

