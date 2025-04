Quarteto Fantástico: Primeiros Passos | Mark Gatiss, de Sherlock, é confirmado no elenco Ator terá um pequeno papel no filme da Marvel Studios O post Quarteto Fantástico: Primeiros Passos | Mark Gatiss, de Sherlock, é confirmado... O Vício|Do R7 06/04/2025 - 18h30 (Atualizado em 06/04/2025 - 18h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma descrição do site IGN do material de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos revelado na CinemaCon confirma que o ator Mark Gatiss (Sherlock) tem um pequeno papel no filme da Marvel Studios.

Para mais detalhes sobre essa nova adição ao elenco e o que esperar do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Como Treinar o Seu Dragão | Nick Frost elogia live-action e atuação de Mason Thames como Soluço

Pecadores, com Michael B. Jordan, recebe pôster com estilo de pintura

Marty Supreme | Filme com Timothée Chalamet tem mais de 140 personagens, diz diretor de fotografia