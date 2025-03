Resident Evil | Reboot é confirmado na Sony e ganha data de estreia Diretor de Noites Brutais comanda o projeto O post Resident Evil | Reboot é confirmado na Sony e ganha data de estreia apareceu primeiro... O Vício|Do R7 07/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 07/03/2025 - 16h26 ) twitter

Resident Evil | Reboot será dirigido por Zach Cregger e vai a leilão

O novo filme da franquia Resident Evil, da Constantin Film, que será dirigido por Zach Cregger, cineasta de Noites Brutais e Weapon, foi adquirido pela Sony, de acordo com o Deadline. A Warner Bros. havia demonstrado interesse no novo reboot de Cregger, mas a Sony optou por manter a franquia, que já arrecadou US$ 1,2 bilhão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades sobre Resident Evil!

