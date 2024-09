Retorno de Legolas? Orlando Bloom comenta sobre nova possibilidade Como sabemos, a franquia O Senhor dos Anéis pode ganhar um novo capítulo através do filme "The Hunt for Gollum" O post Orlando Bloom...

O Vício|Do R7 07/09/2024 - 21h51 (Atualizado em 07/09/2024 - 21h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌