Robert Downey Jr. surge com novo visual para interpretar Doutor Destino
Filmagens do novo filme dos Vingadores começam nos próximos dias
O Vício|Do R7
06/04/2025 - 08h45

Doutor Destino do Robert Downey Jr

Com a fotografia principal de Avengers: Doomsday começando nos próximos dias, Robert Downey Jr. (vencedor do Oscar por Oppenheimer) apareceu em público pela primeira vez com seu visual de Victor Von Doom, o Doutor Destino.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova fase de Robert Downey Jr. e o que esperar de Avengers: Doomsday! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

