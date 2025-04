Runner | Rodrigo Santoro fará vilão em filme com Alan Ritchson Filmagens começam em breve O post Runner | Rodrigo Santoro fará vilão em filme com Alan Ritchson apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 02/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 20h26 ) twitter

Rodrigo Santoro em Runner

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, Rodrigo Santoro (300, Westworld) se juntou ao elenco do filme de ação Runner, que trará Alan Ritchson (Reacher) e Owen Wilson (Marley & Eu) nos papéis principais.

