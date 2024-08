Shawn Levy Revela Detalhes Sobre o Filme do Gambit Shawn Levy revelou que foi considerado para dirigir o filme do Gambit com Channing Tatum na “era FOX”. Essa informação traz à tona...

O Vício|Do R7 06/08/2024 - 09h27 (Atualizado em 06/08/2024 - 09h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌