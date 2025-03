Showrunner de The Last of Us quer Nick Offerman como Wario em Super Mario Bros.: O Filme 2 Seria um bom nome para o papel? O post Showrunner de The Last of Us quer Nick Offerman como Wario em Super Mario Bros.: O Filme 2 apareceu...

O Vício|Do R7 27/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share