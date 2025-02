SONIC 4 contará com elementos de viagem no tempo, diz rumor Filme chega aos cinemas em 2027 O post SONIC 4 contará com elementos de viagem no tempo, diz rumor apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 26/01/2025 - 18h06 (Atualizado em 26/01/2025 - 18h06 ) twitter

Sonic 4 status desenvolvimento

SONIC 4 chegará aos cinemas em 19 de março de 2027 e, segundo um rumor do insider Daniel Richtman, contará com elementos de viagem no tempo.

Para mais detalhes sobre essa empolgante novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

