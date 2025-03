Sony Pictures cria página misteriosa para novo filme do Homem-Aranha Acesso, no entanto, ainda está bloqueado O post Sony Pictures cria página misteriosa para novo filme do Homem-Aranha apareceu primeiro... O Vício|Do R7 30/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 13h05 ) twitter

Homem-Aranha 4 e Tom Holland

A Sony Pictures parece estar preparando terreno para um novo filme do universo do Homem-Aranha. Fãs e sites especializados notaram a criação de uma página dedicada a um filme ainda sem título ("untitled SPIDER-MAN film") dentro do domínio francês da Sony Pictures (sonypictures.fr).

