Supergirl | Imagem viral de Jason Momoa como Lobo foi criada com IA

Jason Momoa Lobo DCU

Uma imagem de Jason Momoa caracterizado como Lobo em Supergirl: A Mulher do Amanhã, que viralizou nas redes sociais nos últimos dias, foi criada com inteligência artificial e não é oficial. A revelação foi feita pelo próprio autor da montagem, Randy Hernández, por meio de uma publicação no Facebook.

