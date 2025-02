Superman | Rachel Brosnahan cita legado da franquia, e exalta James Gunn Atriz entende a importância do longa-metragem O post Superman | Rachel Brosnahan cita legado da franquia, e exalta James Gunn apareceu... O Vício|Do R7 09/02/2025 - 09h25 (Atualizado em 09/02/2025 - 09h25 ) twitter

Superman e Lois Lane

A franquia do Superman está prestes a ser reiniciada com um longa-metragem dirigido por James Gunn, e sabemos que há uma pressão para que seja bem-sucedido, especialmente se considerar a inauguração do Universo DC.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre o Superman!

