Sydney Sweeney estrelará filme da Warner baseado em post do Reddit

A atriz Sydney Sweeney, conhecida por seus papéis em Euphoria e Todos Menos Você, irá estrelar e produzir o thriller I Pretended to Be a Missing Girl para a Warner Bros., de acordo com o Deadline. O filme é baseado em uma história curta que viralizou no Reddit.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes!

