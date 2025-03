Teaser oficial de Tron: Ares está pronto para divulgação Pode acontecer durante a CinemaCon! O post Teaser oficial de Tron: Ares está pronto para divulgação apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 31/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 31/03/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tron Ares da Disney

De acordo com The Hollywood Handle, Tron: Ares recebeu a classificação para a divulgação do primeiro teaser oficial, e a duração estimada será de 1 minuto e 32 segundos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre o filme!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Apple TV+ anuncia as estreias de abril de 2025

Noivado de Sydney Sweeney com Jonathan Davino chega ao fim

Thunderbolts* ganha novo pôster IMAX na CinemaCon