Ted Kotcheff, diretor de Rambo, morre aos 94 anos

Lenda de Hollywood, o diretor do clássico Rambo: Programado para Matar (1982), Ted Kotcheff morreu ontem (10), aos 94 anos. A morte do canadense foi confirmada por sua família ao The Globe and Mail.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e saiba mais sobre a vida e carreira deste icônico diretor!

