The Mandalorian: Dave Filoni revela detalhes sobre o futuro da série

Din Djarin no terceiro ano de The Mandalorian

O criador de The Mandalorian, Dave Filoni, recentemente compartilhou alguns detalhes empolgantes sobre o futuro da série. Em uma entrevista exclusiva, Filoni discutiu seus planos para a quarta temporada e até mesmo mencionou a possibilidade de um filme no universo de Star Wars.

Curioso para saber mais sobre o que Filoni revelou? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício e fique por dentro de todas as novidades de The Mandalorian.

