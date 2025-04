The Mandalorian Grogu é um dos “maiores filmes de aventura já feitos”, diz Pedro Pascal Filme de Star Wars sucede os eventos da 3ª temporada de The Mandalorian O post The Mandalorian Grogu é um dos “maiores filmes de... O Vício|Do R7 18/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 18/04/2025 - 10h46 ) twitter

The Mandalorian e Grogu

The Mandalorian & Grogu chegará aos cinemas em 2026, e Pedro Pascal revela grandes expectativas com o projeto, chamando-o de um dos "maiores filmes de aventura já feitos".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício para saber mais sobre as expectativas de Pedro Pascal e os detalhes do filme! Saiba mais

