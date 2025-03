Thor 5? Marvel Studios registra nova produtora no Reino Unido Registro foi feito para um projeto cinematográfico ainda não revelado O post Thor 5? Marvel Studios registra nova produtora no Reino... O Vício|Do R7 14/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 14/03/2025 - 14h06 ) twitter

Chris Hemsworth caracterizado como THor

Enquanto a Marvel Studios continua a divulgar seus próximos lançamentos, nos bastidores, Kevin Feige e sua equipe seguem preparando o terreno para projetos futuros, à medida que a Saga do Multiverso se aproxima do fim. Recentemente, uma nova produtora, chamada "Atlas Hall Productions UK LIMITED", foi registrada no Reino Unido para um filme da Marvel Studios, gerando diversas teorias entre os fãs.

Para saber mais sobre as especulações e o futuro do MCU, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

