Thunderbolts* | A24 brinca com homenagem da Marvel no trailer oficial Estúdio da Disney citou vários filmes da A24 na prévia O post Thunderbolts* | A24 brinca com homenagem da Marvel no trailer oficial... O Vício|Do R7 07/03/2025 - 18h46 (Atualizado em 07/03/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thunderbolts* se inspira em Toy Story 3, diz Jake Schreier

Citando diversos filmes da A24 e até usando cores e animações do logo do estúdio, a Marvel Studios divulgou hoje (7) um trailer inédito de Thunderbolts* (2025), visando destacar a veia indie do longa. Assista:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Mickey 17, com Robert Pattinson, tem pré-estreia ruim nas bilheterias dos EUA

Thunderbolts*, da Marvel Studios, recebe nova sinopse oficial

Avatar: Fogo e Cinzas terá duração maior que a de O Caminho da Água