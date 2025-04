Thunderbolts* | Banner internacional coloca grupo no centro de uma grande destruição Longa chegará aos cinemas em 1º de maio O post Thunderbolts* | Banner internacional coloca grupo no centro de uma grande destruição... O Vício|Do R7 07/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 20h26 ) twitter

Thunderbolts* se torna tema da capa da revista Empire

Com estreia próxima, Thunderbolts* (2025) ganhou um novo banner oficial com seus personagens no centro de uma grande destruição. Veja:

