Thunderbolts* | IMAX divulga vídeo com bastidores da produção

Há pouco (9), a IMAX divulgou um vídeo com bastidores da produção de Thunderbolts* (2025), destacando o uso das câmeras com sua tecnologia no set. Assista:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre Thunderbolts!

