Thunderbolts* | Marvel teria grandes planos para o futuro do grupo, diz rumor Muitos dos membros do grupo já foram confirmados no elenco de Avengers: Doomsday O post Thunderbolts* | Marvel teria grandes planos... O Vício|Do R7 27/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thunderbolts em filme do MCU

Os Thunderbolts* aparentemente terão um papel importante no futuro do Universo Cinematográfico Marvel, de acordo com novos rumores.

Para mais detalhes sobre os planos da Marvel para os Thunderbolts, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Live-action de Como Treinar o Seu Dragão ganha pôsteres com Soluço, Astrid e mais

Pecadores ganha cartaz IMAX inédito com Michael B. Jordan

Showrunner de The Last of Us quer Nick Offerman como Wario em Super Mario Bros.: O Filme 2