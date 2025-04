Thunderbolts* recebe novos cartazes internacionais Filme estreará em maio! O post Thunderbolts* recebe novos cartazes internacionais apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 13/04/2025 - 12h05 (Atualizado em 13/04/2025 - 12h05 ) twitter

Cartazes dos Thunderbolts

Com a expectativa de arrecadar entre US$ 63 milhões e US$ 77 milhões em sua abertura, Thunderbolts* recebeu novos cartazes internacionais, desta vez trazendo uma abordagem familiar.

