Timothée Chalamet diz que mantém seu balde de pipoca de Duna 2: “Debaixo da minha cama”

O Vício|Do R7 21/01/2025 - 19h08 (Atualizado em 21/01/2025 - 19h08 )

Messias de Duna será diferente dos filmes anteriores

Timothée Chalamet, ator de Duna: Parte 2, revelou o destino peculiar de seu balde de pipoca temático do filme. Questionado sobre o paradeiro do item colecionável (via Discussing Film), que ficou popular na Internet por seu design bizarro, o ator respondeu: "Eu guardo o meu embaixo da minha cama."

Para saber mais sobre essa curiosidade e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

