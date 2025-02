Timothée Chalamet se apresenta com músicas de Bob Dylan em programa internacional Ator indicado ao Oscar interpreta o artista em sua cinebiografia, Um Completo Desconhecido O post Timothée Chalamet se apresenta com... O Vício|Do R7 26/01/2025 - 09h46 (Atualizado em 26/01/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Timothée Chalamet como Bob Dylan em SNL

Ao participar do Saturday Night Live, o ator performou as canções "Blues", "Three Angels" e "Tomorrow is a Long Time", ambas do compositor norte-americano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Ainda Estou Aqui | Fernanda Torres vence prêmio no Satellite Awards

Mercy, novo filme com Chris Pratt, tem estreia adiada para 2026

Hell Of A Summer | Slasher dirigido por Finn Wolfhard ganha data de estreia