Tom Cruise?! Superman pode trazer grande ator como Jor-El, diz rumor Filme, supostamente, trará participações especiais notáveis O post Tom Cruise?! Superman pode trazer grande ator como Jor-El, diz rumor... O Vício|Do R7 13/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 13/03/2025 - 17h47 )

Jor-El em Superman

De acordo com informações compartilhadas por Jeff Sneider, existem "algumas grandes surpresas" no elenco principal do vindouro longa-metragem do Superman, dirigido por James Gunn.

Não perca a chance de saber mais sobre essas revelações intrigantes! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

