Transmissão do Oscar pode ser adquirida pela Netflix, diz site
O Vício|Do R7 03/03/2025 - 13h46

De acordo com um relatório da Bloomberg, a Netflix está em negociações com a Academia para adquirir os direitos de transmissão do Oscar.

Para saber mais sobre essa negociação e o futuro da transmissão do Oscar, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

