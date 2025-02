Trust The Man | Daniel Radcliffe e Lucas Hedges vão estrelar thriller sobre a Guerra do Vietnã Will Graham, de Daisy Jones the Six, vai dirigir O post Trust The Man | Daniel Radcliffe e Lucas Hedges vão estrelar thriller sobre... O Vício|Do R7 06/02/2025 - 14h30 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h30 ) twitter

Trust The Man | Daniel Radcliffe e Lucas Hedges vão estrelar thriller sobre a Guerra do Vietnã

Daniel Radcliffe (Harry Potter) e Lucas Hedges (Manchester à Beira-Mar) estão se preparando para estrelar Trust The Man (Confie No Homem, em tradução livre), um thriller sobre a Guerra do Vietnã dirigido por Will Graham (Daisy Jones & the Six).

Para mais detalhes sobre essa intrigante produção, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

