Twisters Twisters (O Vício - Cinema)

Twisters é um dos filmes mais aguardados do ano, e agora temos a data de lançamento do trailer revelada! O filme promete muita ação e suspense, e os fãs mal podem esperar para conferir as novidades. Saiba mais sobre o lançamento do trailer e todas as informações sobre Twisters consultando a matéria completa no site Filmes - O Vício.

