Um Amor Para Recordar ganhará nova adaptação nos cinemas

Um Amor Para Recordar

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, a Monarch Media garantiu os direitos de Um Amor Para Recordar, de Nicholas Sparks, e planeja desenvolver um reboot ao lado dos produtores do longa-metragem original, Denise Di Novi e Hunt Lowry.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

