Um Filme Minecraft deve ter estreia satisfatória nas bilheteiras dos EUA, apontam projeções Pode surpreender quem esperava um completo fracasso O post Um Filme Minecraft deve ter estreia satisfatória nas bilheterias dos EUA... O Vício|Do R7 13/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um Filme Minecraft teaser

De acordo com o Hollywood Reporter, as primeiras projeções de bilheteira de Um Filme Minecraft apontam que o filme deve arrecadar cerca de US$ 58 milhões em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos. Alguns especialistas são mais otimistas, indicando que o lançamento pode chegar à casa dos US$ 60 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades sobre o filme!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Better Man | Quem é Robbie Williams?

Dwayne Johnson confirma que estrelará novo filme de Martin Scorsese

Pré-venda de ingressos para Um Filme Minecraft começa no Brasil