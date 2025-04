Um Filme Minecraft dispara em projeções de bilheteira nos EUA após ótima pré-estreia "Jockey de Galinha" parece ter conquistado a atenção do público O post Um Filme Minecraft dispara em projeções de bilheteria nos EUA... O Vício|Do R7 04/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 17h46 ) twitter

Após arrecadar quase US$ 11 milhões em uma ótima pré-estreia nos Estados Unidos, Um Filme Minecraft disparou nas projeções de bilheteira norte-americanas. O longa-metragem agora deve arrecadar mais de US$ 100 milhões em seus primeiros três dias, e alguns especialistas acreditam que poderia chegar a cerca de US$ 130 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes!

