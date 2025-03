Um Maluco no Golfe 2 ganha data de estreia na Netflix A sequência de uma das comédias mais queridas de Adam Sandler dos anos 90 O post Um Maluco no Golfe 2 ganha data de estreia na Netflix... O Vício|Do R7 05/03/2025 - 14h29 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h29 ) twitter

Um Maluco no Golfe 2 | Imagem inédita destaca Adam Sandler

De acordo com o Deadline, Um Maluco no Golfe 2, com Adam Sandler, estreará em 25 de julho na Netflix.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades sobre o filme!

