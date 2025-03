Um Pequeno Favor 2 tem aprovação revelada no Rotten Tomatoes Chegou perto do filme original? O post Um Pequeno Favor 2 tem aprovação revelada no Rotten Tomatoes apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 09/03/2025 - 09h05 (Atualizado em 09/03/2025 - 09h05 ) twitter

Um Pequeno Favor no Rotten

Após a estreia global no Festival South by Southwest, a sequência de Um Pequeno Favor teve suas primeiras críticas publicadas, e chegou ao Rotten Tomatoes com 72% de aprovação após 18 avaliações.

