Uma Batalha Após a Outra, com Leonardo DiCaprio, ganha data no Brasil Filme chega aos cinemas brasileiros no segundo semestre deste ano O post Uma Batalha Após a Outra, com Leonardo DiCaprio, ganha data... O Vício|Do R7 03/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma Batalha Após a Outra com Leonardo DiCaprio

Com Leonardo DiCaprio embarcando em uma jornada alucinante, Uma Batalha Após a Outra, novo filme com o vencedor do Oscar, ganha data oficial no Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Thomas Crown | Michael B. Jordan revela expectativas para filme: “É mais do que um remake”

Mercy | Chris Pratt luta por sua vida em trailer de filme de ação na CinemaCon; Veja a descrição

Verity, thriller psicológico com Anne Hathaway, ganha primeiro trailer na CinemaCon