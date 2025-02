Vingadores: Ultimato – Cena dos portais quase foi totalmente diferente De acordo com os diretores de Vingadores: Ultimato, a cena dos portais quase foi totalmente diferente O post Vingadores: Ultimato –... O Vício|Do R7 17/01/2025 - 00h26 (Atualizado em 17/01/2025 - 00h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com os diretores de Vingadores: Ultimato, a cena dos portais quase foi totalmente diferente. Em entrevista com a Great Magazines, os Irmãos Russo revelaram que essa cena só ficou assim durante as refilmagens, mas, originalmente, ela seria bem mais simples:

Para saber mais sobre essa reviravolta na produção, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Trovão Tropical | Ben Stiller aborda possibilidade de derivado estrelado por Tom Cruise

Morte de David Lynch teve relação com os incêndios em Los Angeles, diz site

Wagner Moura e Greta Lee vão estrelar ficção científica do diretor de Velozes e Furiosos 10