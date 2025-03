Warner e DC contestam direitos autorais do Superman em ação judicial Um novo capítulo de uma batalha judicial O post Warner e DC contestam direitos autorais do Superman em ação judicial apareceu primeiro... O Vício|Do R7 06/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 06/03/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Detalhes de Superman

De acordo com a Variety, Warner Bros. Discovery e a DC Comics entraram com uma ação judicial contestando os direitos autorais do Superman em territórios estrangeiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes dessa disputa legal!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Robert Pattinson e Zoë Kravitz discutem nova colaboração após Batman

Thunderbolts * | Florence Pugh indica conexão profunda entre Yelena e Sentinela

Nas Terras Perdidas, com Dave Bautista e Milla Jovovich, ganha clipe inédito