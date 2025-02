Warner estaria “preocupada” com novo filme de Leonardo DiCaprio e Paul Thomas Anderson One Battle After Another teve sua primeira exibição-teste recentemente O post Warner estaria “preocupada” com novo filme de Leonardo... O Vício|Do R7 02/02/2025 - 13h46 (Atualizado em 02/02/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com um relatório do The Playlist, uma recente exibição-teste de One Battle After Another, do diretor Paul Thomas Anderson, com Leonardo DiCaprio, deixou a Warner Bros. "preocupada".

Para saber mais sobre as preocupações da Warner e o futuro do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Demolidor: Renascido ganha artes promocionais inéditas

Hayley Atwell diz que Tom Cruise realizou um sonho em Missão: Impossível 7

Capitão América 4, Um Completo Desconhecido e mais: Os lançamentos de fevereiro nos cinemas