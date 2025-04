Will Smith esclarece que Michael B. Jordan não será seu filho em Eu Sou a Lenda 2 Será algo novo O post Will Smith esclarece que Michael B. Jordan não será seu filho em Eu Sou a Lenda 2 apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 08/04/2025 - 13h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 13h46 ) twitter

Eu-Sou-A-Lenda-2-Diretor

Quando Eu Sou a Lenda 2 foi anunciado com Will Smith e Michael B. Jordan, os fãs naturalmente começaram a imaginar que o ator mais jovem iria interpretar um filho de Robert Neville. No entanto, não será o caso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades sobre o filme!

