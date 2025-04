X-Men | John Boyega não descarta interpretar o Bishop no MCU Ator revelou ter tido conversas com Kevin Feige sobre assumir papel no MCU O post X-Men | John Boyega não descarta interpretar o Bishop...

O Vício|Do R7 14/04/2025 - 14h27 (Atualizado em 14/04/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share