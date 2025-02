X-Men | Marvel quer Cynthia Erivo como Tempestade no MCU, diz rumor Atriz demonstrou interesse no papel na semana passada O post X-Men | Marvel quer Cynthia Erivo como Tempestade no MCU, diz rumor apareceu...

O Vício|Do R7 17/01/2025 - 21h08 (Atualizado em 17/01/2025 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share