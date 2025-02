X-Men | Tom Glynn-Carney, de A Casa do Dragão, teve reunião com a Marvel Studios, diz rumor Ator supostamente seria cotado para um papel ainda não revelado O post X-Men | Tom Glynn-Carney, de A Casa do Dragão, teve reunião... O Vício|Do R7 07/02/2025 - 14h28 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h28 ) twitter

De acordo com o jornalista Jeff Sneider, o ator Tom Glynn-Carney, de A Casa do Dragão, seria cotado para um papel no reboot de X-Men, da Marvel Studios.

Para mais detalhes sobre essa possível nova adição ao universo Marvel, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

