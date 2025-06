Entretê Spinoff |Do R7

Bia Miranda acusa Gato Preto de agressão: “Me deu um murro” (Foto: Reprodução) A influenciadora Bia Miranda usou as redes sociais para relatar um episódio grave de violência envolvendo o companheiro, Gato Preto. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (11/6), que foi deletado minutos depois, Bia aparece visivelmente abalada e com marcas no rosto, acusando o então namorado de tê-la agredido fisicamente.

