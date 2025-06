“Blindada”: Gretchen responde críticas após ficar de fora do ‘Power Couple’

(Instagram/Reprodução) Gretchen celebrou cinco anos de união com Esdras de Souza nesta segunda-feira (17) e aproveitou a data especial para fazer uma declaração apaixonada ao marido e, de quebra, mandar uma indireta para os haters de plantão. Fora do Power Couple Brasil, reality do qual desistiu ao lado do companheiro, a cantora compartilhou uma foto romântica nos stories do Instagram e refletiu sobre o relacionamento. “Nossa conexão incomoda, mas é blindada”, escreveu. “Quanto mais o tempo passa, mais você se mostra perfeito e único.”

