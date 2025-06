Francisco Gil surge com Preta Gil e emociona seguidores Entretê Spinoff|Do R7 13/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 13/06/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Francisco Gil emocionou seus fãs ao mostrar o apoio que tem dado à mãe, Preta Gil, que luta contra um câncer de intestino nos Estados Unidos. Na última quarta-feira (11), durante um show com o grupo Gilsons em São Paulo, o cantor compartilhou um momento especial nos bastidores: segurava um porta-retrato com a foto da mãe e escreveu na legenda “Sempre comigo. Sempre juntos”, reforçando a força do vínculo entre eles mesmo em meio à distância e às dificuldades. Para saber mais sobre essa emocionante história e o apoio de Francisco a Preta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretê Spinoff. Leia Mais em Entretê Spinoff: Matheus, da dupla com Kauan, invade casamento e causa surpresa

Gracyanne Barbosa apresenta quem conquistou seu coração

Mari Fernandez pede a namorada em casamento durante show e emociona o público